Нигматуллин — о переходе Кокорина: в «Спартаке» не хватало футболистов с лидерскими качествами

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Бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о переходе форварда Александра Кокорина в стан красно-белых.
Нигматуллин — о переходе Кокорина: в «Спартаке» не хватало футболистов с лидерскими качествами
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«Кокорин — это квалифицированный футболист, обладающий лидерскими качествами. В «Спартаке» таких футболистов не хватало. Стоит ли ему бояться встречи с болельщиками? Саше не 18 лет, чтобы реагировать на какие-то оскорбления. На футбольном поле будет всё доказывать», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат». 

Александр Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента.

Ранее Мостовой заявил, что Кокорин поможет «Спартаку» и забьёт минимум десять мячей.

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