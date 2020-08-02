Нигматуллин — о переходе Кокорина: в «Спартаке» не хватало футболистов с лидерскими качествами
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«Кокорин — это квалифицированный футболист, обладающий лидерскими качествами. В «Спартаке» таких футболистов не хватало. Стоит ли ему бояться встречи с болельщиками? Саше не 18 лет, чтобы реагировать на какие-то оскорбления. На футбольном поле будет всё доказывать», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».
Александр Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента.
Ранее Мостовой заявил, что Кокорин поможет «Спартаку» и забьёт минимум десять мячей.