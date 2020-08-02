Мостовой: Кокорин поможет «Спартаку» и забьёт минимум десять мячей

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о переходе форварда Александра Кокорина в стан красно-белых.
Мостовой: Кокорин поможет «Спартаку» и забьёт минимум десять мячей
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«С точки зрения футбола — очень хорошее приобретение и усиление. В последнее время в «Спартаке» много изменений. Кто-то себя находит, а кто-то — нет. Кокорин тот человек, на которого можно делать ставку. Он поможет команде и забьёт минимум десять мячей», — цитирует Мостового «Чемпионат».

29-летний форвард перешёл в «Спартак» на правах свободного агента из петербургского «Зенита», подписав контракт по схеме «3 + 1».

Ранее болельщики «Спартака» разделились во мнениях относительно подписания Кокорина.

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