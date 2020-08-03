Адвокат Мамаева ждёт извинений от прокуратуры за незаконное привлечение футболиста к ответственности

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Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал решение Мосгорсуда в отношении своего подзащитного Павла Мамаева.
Адвокат Мамаева ждёт извинений от прокуратуры за незаконное привлечение футболиста к ответственности
  • РИА Новости

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд изменил приговор футболисту. Срок наказания по статье «Побои» был снижен до одного года исправительных работ. Кроме того, суд оправдал Мамаева по статье «Хулиганство». Спортсмен уже отбыл тюремное заключение.

По мнению Бушманова, максимальное наказание для Мамаева должно составить четыре месяца ареста.

«Но Мамаев брал на себя вину, это его первое привлечение к уголовной ответственности. Я просил ограничиться штрафом в размере 40 тыс. рублей, но освободить его от него, так как Мамаев уже отбыл наказание», — приводит слова адвоката «Чемпионат».

Он также заметил, что, поскольку Мосгорсуд оправдал Мамаева по статье «Хулиганство», прокуратура должна прислать письмо как моральную сатисфакцию.

«За незаконное привлечение к уголовной ответственности прокуратура должна извиниться. Дальше мы будем решать свои вопросы в той части, где приговор нас не устраивает», — заключил Бушманов.

Ранее сообщалось, что адвокат Татьяна Стукалова пояснила решение Мосгорсуда по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

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