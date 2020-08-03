Адвокат прокомментировала решение Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева

Адвокат Татьяна Стукалова пояснила решение Мосгорсуда по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также их общего друга Александра Протасовицкого.

Ранее Мамаеву был отменён приговор по статье «Хулиганство» и снижен до года приговор по статье «Побои». Обвинительный приговор в отношении Кокорина признан законным и оставлен без изменений.

«Отменено наказание по ст. 213 в отношении Протасовицкого, Кирилла Кокорина и Мамаева в эпизоде с Паком. Приговор Александра Кокорина остался без изменений. Мосгорсуд не последовал указаниям вышестоящей инстанции и оставил всё как есть. Тем самым они не оставили нам шансов, чтобы мы не обжаловали этот приговор в кассационной инстанции. Потому что там подробно разобрались, дали подробные указания, тем не менее в эпизоде с Соловчуком, где было расписано, что вина Кокорина не доказана, сегодня это не нашло своего отражения. Та же ст. 213, где наши доводы были без изменений по сей день, что не было жалоб со стороны других потерпевших, но 213-я статья осталась. Остальные в этой части оправданы», — приводит слова Стукаловой «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что стало известно решение Мосгорсуда по приговорам Кокорину и Мамаеву.