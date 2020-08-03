Адвокат заявил, что в отношении Мамаева принято половинчатое решение

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Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал решение Мосгорсуда в отношении своего подзащитного Павла Мамаева.
Адвокат заявил, что в отношении Мамаева принято половинчатое решение
  • РИА Новости

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд изменил приговор футболисту. Срок наказания по статье «Побои» был снижен до одного года исправительных работ. Кроме того, суд оправдал Мамаева по статье «Хулиганство». Спортсмен уже отбыл тюремное заключение.

«В отношении Мамаева сегодня было принято половинчатое решение. Он оправдан по одному из тяжких преступлений — по ст. 213, ч. 1, за которое он и пробыл в колонии общего режима. В двух других эпизодах, один из которых мы просили оправдать, другой переквалифицировать, оставили, по сути, прежние приговоры — 10 месяцев исправительных работ и по совокупности один год с удержанием 10%, но фактически это наказание уже было отбыто», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

По его словам, защита предполагала, что в деле будет поставлена точка. Однако теперь процесс растягивается на неопределённый срок.

Решение Мосгорсуда также прокомментировала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

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