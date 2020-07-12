«Пётр прошёл проверку на духовные качества»: как в мире отреагировали на завоевание Яном титула UFC в легчайшем весе

Чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну по силам удерживать титул на протяжении нескольких лет. Об этом заявил Сергей Харитонов после победы россиянина над бразильцем Жозе Алдо. При этом Олег Тактаров предположил, что Ян сможет приумножить своё достижение, покорив два дивизиона. По его мнению, бойцу следует провести бой с Конором Макгрегором. Глава UFC Russia Андрей Громковский отметил значимость успеха Яна для России, а Альджамейн Стерлинг выразил готовность встретиться с россиянином в октагоне.

В мире смешанных единоборств восхитились уверенной победой Петра Яна над Жозе Алдо в поединке за титул UFC в легчайшей весовой категории. Многие отметили значимость этого успеха для России, которая теперь может похвастаться сразу двумя действующими чемпионами промоушена — Яном и Хабибом Нурмагомедовым.

«Поздравляю Петра Яна с чемпионским титулом и победой! У нас уже два действующих чемпиона и три русскоязычных триумфатора. Какая же радость и честь для России, наших спортсменов и болельщиков», — приводит слова главы UFC Russia Андрея Громковского ТАСС.

Первый отечественный боец UFC Олег Тактаров, как и многие другие эксперты, он отметил непростой путь спортсмена к нынешнему титулу.

«У нас теперь новый герой — мальчишка-сибиряк, у которого корни из нескольких национальностей. Такой мультикультурный парень. Это человек, пробившийся через тернии к звёздам, сейчас он легенда, он получает заслуженные лавры. Я думал, что нокаут будет раньше, но всё логично», — прокомментировал победу Тактаров.

Сразу после поединка появились разговоры о защите титула, которая может состояться уже в октябре. Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко предположил, что Яну будет под силу повторить свой успех.

«Петя прошёл проверку на духовные качества. Не побоюсь сделать такое заявление, что он надолго зашёл на чемпионство. Для него это был сложный бой, изматывал он соперника или нет. Пока нужно просто радоваться его поясу. Нокаут выглядит логично», — заявил Шлеменко.

В том, что россиянину удастся защитить пояс, уверен и российский боец ММА Сергей Харитонов. Он отметил, что от соперников новоиспечённого триумфатора отличают целеустремлённость и желание победить любой ценой.

«Я думаю, что если Пётр будет держать себя в хорошей форме, то он может долго удерживать у себя чемпионский пояс. Три-четыре года, а, может быть, и дольше. Всё зависит от его физического состояния. Вы знаете, у нас в спорте может быть так — сегодня ты находишься в отличной спортивной форме, а завтра уже нет. Бывают и травмы. Пока Ян обходится без них, и если так будет продолжаться, то он может на протяжении длительного времени сохранять пояс», — цитирует Харитонова РИА Новости.

В свою очередь, экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков подчеркнул, что Ян заслужил чемпионский бой, «переехав весь дивизион».

«Очень уверенная победа и можно сказать, что это начало большого пути Петра. Он очень жесткий и техничный боец, с хорошей ударной техникой. И пояс UFC для него далеко не последний. Считаю, что этот вес надолго останется за ним, потому что я не вижу у него ярко выраженных слабых мест», — уверен Минаков.

С триумфом Яна поздравили не только российские, но и зарубежные коллеги.

«Поздравляю Петра Яна с завоеванием титула чемпиона UFC. Отличная работа», — написал экс-чемпион UFC в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях Дэниел Кормье.

В стороне от исторического события не остались и в хоккейном «Авангарде». Дело в том, что россиянин на протяжении длительного времени проживал и тренировался в Омске под руководством известного тренера Юрия Демченко.

Поздравляем @petryanufc с завоеванием чемпионского пояса UFC в легчайшем весе 💪🏻 Боец омской школы MMA забрал победу в бою с бразильцем Жозе Альдо — и стал вторым чемпионом UFC из России! 😎 pic.twitter.com/dC9ja2T1ZH — ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 12, 2020

Встреча не обошлась и без спорных моментов. Рефери остановил бой за 1 минуту 36 секунд до окончания пятого раунда, но некоторые отметили, что это стоило сделать раньше. Так, с резкой критикой выступил глава UFC Дана Уайт, назвав судейство отвратительным.

При этом Шлеменко согласился с позицией самого Яна, который заявил, что в титульном поединке судья должен быть полностью уверен в своём решении, прежде чем его прервать.

Также по теме «Пояс сделает меня ещё сильнее»: что говорил Ян после победы над Алдо на турнире UFC 251 Новый чемпион в легчайшей весовой категории Пётр Ян назвал знаменательным победный бой с бразильцем Жозе Алдо на турнире UFC 251. Он...

«Пётр дрался не с новичком, а с чемпионом, который побеждал очень много сильных бойцов. Алдо пытался что-то сделать, защититься, поэтому бой и не останавливали. Сейчас очень много ранних остановок. Чемпионские бои нельзя прекращать рано. Если бы Жозе был в нокдауне, был удар в голову, тогда, конечно. Не забывайте, это лёгкий вес. Нет такого, что каждый удар является суперопасным. Считаю, всё было нормально», — сказал Шлеменко «Чемпионату».

Схожего мнения придерживается и президент союза ММА России Радмир Габдуллин. Он отметил, что остановка могла последовать на минуту раньше, когда Алдо ушёл в оборону, однако чересчур рано этого делать не стоило.

«Это чемпионский бой, и если бы рефери остановил сразу, то к нему могли возникнуть вопросы. Ян прессинговал в партере, пробивал удары в голову и по корпусу. Здесь было видно, что Жозе ещё пытался владеть ситуацией, он не уходил в беспамятство. Рефери должен быть на 100% уверен в своём действии, ошибаться было нельзя», — цитирует Габдуллина ТАСС.

После окончания боя сразу несколько бойцов выразили готовность отнять пояс у Яна. Так, Коди Гарбрандт заявил, что для победы ему потребуется три раунда, в которых он сломает соперника сначала физически, а затем и морально, а Генри Сехудо с иронией предположил, что ему на это хватит и двух пятиминуток.

Тем не менее одним из наиболее вероятных оппонентов Яна является американец Альджамейн Стерлинг.

«Великолепный бой, парни! Заслуженная победа Петра Яна. Ты настоящий боец, и я не могу дождаться встречи с тобой в октагоне, приятель!», — написал Стерлинг в Twitter.

О возможных соперниках Яна порассуждали и российские эксперты. Так, глава промоушена Fight Night Global Камил Гаджиев предположил, что лучшим вариантом для него является Сехудо, в мае объявивший о завершении карьеры.

«Если Сехудо вернётся, нас ждет большая история. Бой Сехудо — Ян, несмотря на маленький вес, который обычно не так популярен, взорвет мир ММА. Это большой объём просмотров и большие деньги для всех участников», — уверен Гаджиев.

Ещё одним интересным вариантом развития карьеры Яна некоторые считают встречу с экс-чемпионом UFC в полулёгком и лёгком дивизионах Конором Макгрегором. По мнению Тактарова, россиянину по силам стать обладателем двух титулов.

«Я считаю, что если Пётр очень захочет, если его не сломают деньги и слава, то для него это будет просто. Не сомневаюсь, что он выиграет у Макгрегора, если у них через год будет бой. Ему сейчас нужно что-то для пиара, чтобы о нём все заговорили, потому что он интересный», — отметил Тактаров.