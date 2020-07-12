ХК «Авангард» поздравил Яна с завоеванием чемпионского титула UFC

Омский хоккейный клуб «Авангард» поздравил российского бойца смешанного стиля с завоеванием пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Поздравляем Петра Яна с завоеванием чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. Боец омской школы MMA забрал победу в бою с бразильцем Жозе Алдо — и стал вторым чемпионом UFC из России!» — написано в Twitter «Авангарда».

Ян является уроженцем города Дудинка Красноярского края. Позже он переехал в Омск, где тренировался под руководством мастера спорта СССР по боксу Юрия Демченко.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее в сети появилось видео, как за Яна болели на улице в Екатеринбурге.