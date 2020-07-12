В сети появилось видео, как за Яна болели на улице в Екатеринбурге

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В сети опубликовали видео, на котором показано, как члены бойцовского клуба «Архангел Михаил» смотрели за поединком за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между российским бойцом смешанного стиля Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо.
В сети появилось видео, как за Яна болели на улице в Екатеринбурге
  • Reuters

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте клуба.

В ролике показано, как несколько бойцов смотрели на улице в Екатеринбурге поединок Яна с большого экрана.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. 

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее глава Союза ММА России выразил мнение, что рефери правильно остановил бой между Яном и Алдо.

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