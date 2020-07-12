В сети появилось видео, как за Яна болели на улице в Екатеринбурге
- Reuters
Видео опубликовано в Instagram-аккаунте клуба.
В ролике показано, как несколько бойцов смотрели на улице в Екатеринбурге поединок Яна с большого экрана.
Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.
Ранее глава Союза ММА России выразил мнение, что рефери правильно остановил бой между Яном и Алдо.