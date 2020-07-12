Глава Союза ММА России считает, что рефери правильно остановил бой между Яном и Алдо

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Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился мнением по поводу остановки поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между российским бойцом смешанного стиля Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо.
Глава Союза ММА России считает, что рефери правильно остановил бой между Яном и Алдо
  • Reuters

«Спортсмен не уходил в глубокую защиту, он пытался что-то делать, двигался. Если бы этого не было, то рефери должен был бы сразу остановить. Было видно, что Алдо пытался встать. Но последняя минута была лишней, когда Алдо уже ушёл в глухую защиту», — цитирует Габдуллина ТАСС.

Он отметил, что к рефери могли бы возникнуть претензии, если бы он сразу остановил чемпионский бой.

«Ян прессинговал в партере, пробивал удары в голову и по корпусу. Здесь было видно, что Алдо ещё пытался владеть ситуацией, он не уходил в беспамятство. Рефери должен быть на 100% уверен в своём действии, ошибаться было нельзя», —  добавил Габдуллин.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. 

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Ян рассказал о ближайших планах.

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