Ян рассказал о планах после завоевания титула UFC

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян рассказал о своих планах после победы над бразильцем Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Мой план сейчас — отдыхать, восстанавливаться. Хочу увидеться с семьёй, вернуться на родину. Дальше будут новости, это уже работа менеджеров и UFC. Я за полтора года провёл шесть поединков и никогда не отказывался от какого-либо противостояния. Так что когда будет бой, когда будет дата, вы услышите мой ответ», — сказал Ян на пресс-конференции.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Ян отреагировал на слова Генри Сехудо о своей победе над Алдо.