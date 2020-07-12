Ян отреагировал на слова Сехудо о своей победе над Алдо
- Reuters
«Он то выскочит, то опять убежал. Пусть говорят что хотят. Сегодня мой день, моё время. Не обращаю внимания ни на кого. Никогда никому не отказываю, когда придёт время, подерусь с тем, кого дадут», — сказал Ян на пресс-конференции.
Напомним, что титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как Сехудо объявил о завершении карьеры.
Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.
Ранее Олег Тактаров посвятил победе Яна пост в Instagram.