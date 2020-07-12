Ян отреагировал на слова Сехудо о своей победе над Алдо

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян отреагировал на слова американца Генри Сехудо после его победы над бразильцем Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Он то выскочит, то опять убежал. Пусть говорят что хотят. Сегодня мой день, моё время. Не обращаю внимания ни на кого. Никогда никому не отказываю, когда придёт время, подерусь с тем, кого дадут», — сказал Ян на пресс-конференции.

Напомним, что титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как Сехудо объявил о завершении карьеры.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Олег Тактаров посвятил победе Яна пост в Instagram.