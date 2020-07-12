Тактаров о победе Яна над Алдо: ура, Россия, Пётр Первый

Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров опубликовал пост в соцсетях после победы соотечественника Петра Яна над бразильцем Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Есть новый чемпион! Ура, Россия! Пётр Первый! Сила России прирастёт с Сибирью», — написал Тактаров в своём Instagram.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Ян выразил мнение, что Альджамейн Стерлинг заслуживает титульного боя с ним.