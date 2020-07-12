Чемпион UFC Ян: Стерлинг заслуживает титульного боя со мной

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Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, кто может стать его следующим соперником.
Чемпион UFC Ян: Стерлинг заслуживает титульного боя со мной
  • Reuters

«Я думаю, что Альджамейн Стерлинг. Он побил многих, кто был на хороших позициях. Он заслуживает этот бой», — сказал Ян на пресс-конференции.

Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. 

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Ян высказался по поводу остановки поединка в бою с Алдо.

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