Ян не считает, что рефери слишком поздно остановил его бой с Алдо

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян высказался по поводу остановки поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо.

«Что касается остановки, я думаю, что всё было правильно. Это был чемпионский поединок, где дерутся два воина. Чтобы не было после никаких разговоров, нужно биться до конца, пока рефери не будет уверен в своём решении на все 100%», — сказал Ян на пресс-конференции.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Ян рассказал, когда хочет провести первую защиту титула UFC.