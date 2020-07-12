Ян рассказал, когда хочет провести первую защиту титула UFC
- Reuters
«Октябрь был бы хорошим вариантом для защиты пояса», — сказал Ян на пресс-конференции.
Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.
Ранее Ян выразил мнение, что великолепно провёл бой с Алдо.