Ян рассказал, когда хочет провести первую защиту титула UFC

Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что хочет провести следующий поединок в октябре.

«Октябрь был бы хорошим вариантом для защиты пояса», — сказал Ян на пресс-конференции.

Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Ян выразил мнение, что великолепно провёл бой с Алдо.