Ян считает, что великолепно провёл бой с Алдо

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян оценил своё выступление в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо.

«Всё прошло отлично. Знали, что будет нелёгкий бой, но я провёл его великолепно. Я увидел, что потряс Жозе в первом раунде, но понимал, что не должен торопиться, потому что это был пятираундовый поединок. Во втором раунде Алдо начал наступать и я подумал, что пусть помашет руками. Понимал, что он выматывается, я провоцировал его. Но он сделал парочку неплохих попаданий», — сказал Ян на пресс-конференции.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике Яна.