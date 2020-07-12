Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике нового чемпиона UFC в легчайшем весе Яна

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос по поводу следующего соперника россиянина Петра Яна, который победил бразильца Жозе Алдо в поединке за титул чемпиона организации в легчайшем весе.
Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике нового чемпиона UFC в легчайшем весе Яна
  • Reuters
  • © Adam Hagy-USA TODAY Sports

«Будет ли следующим соперником Яна Альджамейн Стерлинг? Не знаю, поговорим об этом в ближайшие дни», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 251. 

До боя между Яном и Алдо Уайт говорил, что именно Стерлинг получит право сразиться с победителем этого поединка.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. 

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее глава UFC раскритиковал работу рефери боя Ян — Алдо.

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