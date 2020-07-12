Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике нового чемпиона UFC в легчайшем весе Яна
- Reuters
- © Adam Hagy-USA TODAY Sports
«Будет ли следующим соперником Яна Альджамейн Стерлинг? Не знаю, поговорим об этом в ближайшие дни», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 251.
До боя между Яном и Алдо Уайт говорил, что именно Стерлинг получит право сразиться с победителем этого поединка.
Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.
Ранее глава UFC раскритиковал работу рефери боя Ян — Алдо.