Глава UFC раскритиковал работу рефери боя Ян — Алдо

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт остался недоволен работой рефери поединка за титул чемпиона организации в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо.

«Пётр Ян выглядел отлично. Алдо тоже был хорош, хотя многие критиковали его и говорили, что он не заслуживает титульного боя. Что касается рефери, отвратительная работа. Бой должен был быть остановлен намного раньше», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 251.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Даниэль Кормье поздравил Яна с завоеванием титула чемпиона UFC.