Кормье поздравил Яна с завоеванием титула чемпиона UFC
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«Поздравляю Петра Яна с титулом чемпиона UFC. И поздравляю моего парня Даниэля Рубинштейна с первым чемпионом Rube Sports. Отличная работа, парни!» — написал Кормье в Twitter.
Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.
Ранее Ян опубликовал видео своих эмоций после завоевания пояса чемпиона UFC.