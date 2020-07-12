Кормье поздравил Яна с завоеванием титула чемпиона UFC

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях американец Даниэль Кормье поздравил российского бойца смешанного стиля Петра Яна с победой над бразильцем Жозе Алдо и завоеванием титула организации в легчайшем весе.
Кормье поздравил Яна с завоеванием титула чемпиона UFC
  • © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

«Поздравляю Петра Яна с титулом чемпиона UFC. И поздравляю моего парня Даниэля Рубинштейна с первым чемпионом Rube Sports. Отличная работа, парни!» — написал Кормье в Twitter.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. 

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Ян опубликовал видео своих эмоций после завоевания пояса чемпиона UFC.

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