«Пояс сделает меня ещё сильнее»: что говорил Ян после победы над Алдо на турнире UFC 251

Новый чемпион в легчайшей весовой категории Пётр Ян назвал знаменательным победный бой с бразильцем Жозе Алдо на турнире UFC 251. Он отдал должное сопернику, особо отметив его ударную технику, и не согласился с тем, что рефери слишком поздно остановил бой. Кроме того, россиянин сообщил, что его следующий поединок может состояться уже в октябре, а в качестве достойного претендента на пояс назвал американца Альджамейна Стерлинга.

Российский боец Пётр Ян одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Жозе Алдо на турнире UFC 251 и стал обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе.

«Я безумно счастлив в такое время завоевать чемпионский титул. Это была долгожданная цель. Всё прошло отлично. Мы ожидали, что поединок будет непростым, но я провёл его великолепно. Это был очень ответственный бой, бой с мощным соперником. Для меня он был знаменательным, потому что пояс теперь у меня», — поделился своими впечатлениями Ян на пресс-конференции.

Турнир UFC 251 проходил на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, в то время как подготовку россиянин проходил в Таиланде. Он отметил, что смена часовых поясов не доставила ему неудобств.

«Мы старались заранее предусмотреть такие моменты. Например, раньше ложились спать, раньше просыпались. Всё это пошло на пользу. Я первый раз приехал в Абу-Даби, но всё было на высшем уровне, спортсменов приняли очень профессионально. Хотел бы вернуться сюда с семьёй на отдых», — признался спортсмен.

Также по теме Второй российский чемпион в истории: Ян нокаутировал Алдо и завоевал титул UFC в легчайшем весе Россиянин Пётр Ян одержал победу над бразильцем Жозе Алдо на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби....

Встреча завершилась в пятом раунде, за 1 минуту 36 секунд до его окончания. Многие отметили, что уже в первой пятиминутке Ян начал доминировать над соперником, однако сам россиянин предпочёл не торопить события.

«Я увидел, что потряс Жозе в первом раунде, но понимал, что ни в коем случае не стоит торопиться, потому что всё-таки это был титульный пятираундовый поединок, и нужно было всё сделать правильно. Во второй пятиминутке Алдо начал наступать, пробил мне пару хороших лоу-киков. Позволил ему это сделать, даже специально провоцировал, так как понимал, что он выматывается. Всё было по плану», — пояснил боец.

Он предположил, что оппонента застала врасплох его левосторонняя стойка, в которой он дрался на протяжении всего боя.

«Все знают, что Жозе очень жёстко бьёт, в этом плане в нашем дивизионе никого сильнее нет. Во втором раунде он активно действовал ногами, но после этого несколько раз промахнулся. Я весь бой провёл не в своей стойке. Наверное, поэтому ему не было удобно бить по моей дальней ноге», — добавил Ян.

Новоиспечённый чемпион UFC отметил, что выходил на пятый раунд с мыслями досрочном завершении поединка. Бразильцу было необходимо рисковать, поэтому команда россиянина посоветовала ему не торопиться.

Глава промоушена Дана Уайт раскритиковал рефери за то, что он слишком поздно остановил бой. Однако Ян не согласился с этой точкой зрения.

«Думаю, что всё было сделано правильно. Это был чемпионский поединок, в котором дрались два воина. Иначе потом появились бы разговоры по поводу преждевременной остановки. Нужно биться до конца, пока рефери не будет уверен в своём решении на все 100%», — уверен он.

В целом Ян отдал должное Алдо. Он высоко оценил его форму и опроверг предположения тех, кто считает, что бразилец уже прошёл пик своей карьеры.

Одним из первых на победу Яна отреагировал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо. Он поздравил победителя, заявив при этом, что в бою с ним он бы не продержался и двух раундов. Россиянин не стал отвечать на оскорбления, подчеркнув, что готов выйти в октагон против любого, кто бросит ему вызов.

«Не знаю, как это назвать. То выскакивает, то опять убегает. Пусть делают, что хотят. Сегодня мой день, моё время, я не обращаю на них никакого внимания. За полтора года я провёл шесть боёв, никогда никому не говорю «нет». Поэтому подерусь с любым, кого мне дадут», — прокомментировал он слова Сехудо.

Что касается дальнейших планом Яна, то, по его словам, защита титула может пройти уже в октябре. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире, предполагается, что этот бой вновь будет организован в Абу-Даби.

«Сейчас у меня в планах отдых и восстановление, хочу вернуться на родину, увидеться с семьёй. Дальше уже дело за моими менеджерами и UFC. Как только появится соперник и дата, вы услышите мой ответ. Кто больше достоин побороться за титул — Стерлинг или Мораес? Думаю, Алджамейн. Этот парень побил многих ребят, находившихся на хороших позициях. Он заслуживает драться за пояс», — отметил боец.

Ян стал вторым российским чемпионом UFC после Хабиба Нурмагомедова, в апреле 2018 года завоевавшего пояс в лёгкой весовой категории.

«После победы Хабиб опасался, что титул его поменяет? Я этого не боюсь, так как в жизни сталкивался со многими вещами. Думаю, пояс сделает меня ещё сильнее», — заключил Ян.