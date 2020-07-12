Волков о досрочной победе Яна над Алдо: ни у кого не осталось вопросов

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Российский боец UFC Александр Волков прокомментировал завоевание своим соотечественником Петром Яном титула чемпиона UFC в легчайшем весе.
Волков о досрочной победе Яна над Алдо: ни у кого не осталось вопросов
  • Reuters

«Отличный бой, рад за Петра. Ян был лучше во время боя, лучше работал в стойке, лучше боролся. Вне зависимости от того, когда остановили бы бой, итог был бы один. Благодаря тому, что судья не дал закончить раньше, ни у кого не осталось вопросов, это даже лучше. Всё сложилось как нужно», — приводит слова Волкова «Чемпионат».

Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении.

Ранее Олег Тактаров рассказал, сможет ли Ян сравниться по популярности с Нурмагомедовым.

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