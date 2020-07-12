Тактаров рассказал, сможет ли Ян сравниться по популярности с Нурмагомедовым

Бывший боец смешанных единоборств, победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров высказал мнение, сравнится ли Пётр Ян, ставший чемпионом UFC в легчайшем весе после победы над бразильцем Жозе Алдо, с другим российским чемпионом — Хабибом Нурмагомедовым.

«Тут такая штука: у меня был мой Танк, а у Хабиба был его Конор. Если у Петра будет какой-то такой пассажир… Мне кажется, что бой с Сехудо, а он вернётся — это 100%: в его категории новый чемпион. Сейчас если Пётр начнёт готовиться с вольниками, с классикой, а ещё даже лучше с олимпийскими чемпионами, для эмоционального фона, то будет очень хорошо. Через год Пётр станет ещё сильнее, а Генри — ещё слабее. Мне кажется, что тогда Пётр может быть на хорошем уровне популярности», — приводит слова Тактарова Sport24.

Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении.

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC в лёгком весе с весны 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения за карьеру.

Ранее Тактаров заявил, что не сомневается в победе Яна над Макгрегором, если такой бой когда-нибудь состоится.