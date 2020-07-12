Тактаров: не сомневаюсь, что Ян победит Макгрегора, если у них будет бой

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Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров считает, что новый чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян может стать обладателем титулов организации в двух весовых категориях.
Тактаров: не сомневаюсь, что Ян победит Макгрегора, если у них будет бой
  • Reuters

«Я считаю, что если Пётр очень захочет, если его не сломают деньги и слава, то он может стать чемпионом в двух категориях, это будет просто. Я не сомневаюсь, что он выиграет у Конора Макгрегора, если у них через год будет бой. Ему сейчас нужно что-то для пиара, чтобы о нём все заговорили, потому что он интересный», — цитирует Тактарова Sport24.

Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. 

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Александр Шлеменко высказался об остановке боя между Яном и Алдо.

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