Шлеменко высказался об остановке боя между Яном и Алдо

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля Петра Яна над бразильцем Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, а также поделился мнением об остановке боя в пятом раунде.

«Очень рад победе соотечественника и просто товарища. Что касается судейства, то Пётр дрался не с новичком, а с чемпионом, который побеждал очень много сильных бойцов. Алдо пытался что-то сделать, защититься, поэтому бой и не останавливали», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Он отметил, что в последнее время и так слишком много ранних остановок, но чемпионские бои, по его мнению, нельзя сразу останавливать.

«Если бы Алдо был в нокдауне, был удар в голову, тогда, конечно. А здесь-то что? Не забывайте, это лёгкий вес. Нет такого, что каждый удар является суперопасным. Считаю, всё было нормально», — подчеркнул Шлеменко.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Константин Цзю выразил мнение, что победа Яна в бою за титул UFC важна для развития MMA в России.