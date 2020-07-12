Цзю считает, что победа Яна в бою за титул UFC важна для развития MMA в России

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на победу российского бойца смешанного стиля Петра Яна над бразильцем Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

По его словам, он очень рад победе Яна.

«Для развития этого направления эта победа, безусловна, важна. Ещё больше будут хотеть ребята этим заниматься», — цитирует Цзю Nation News.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Сергей Харитонов выразил мнение, что Ян способен долго держать чемпионский пояс UFC.