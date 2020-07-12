Харитонов считает, что Ян способен долго держать чемпионский пояс UFC

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался о перспективах соотечественника Петра Яна после победы над бразильцем Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Я думаю, что если Пётр будет держать себя в хорошей форме, то он может долго удерживать у себя чемпионский пояс. Три-четыре года, а может быть, и дольше. Всё зависит от его физического состояния», — цитирует Харитонова РИА Новости.

Он отметил, что в таком виде спорта состояние бойца может быстро меняться. По его мнению, пока Яну удаётся выступать без серьёзных травм, он сможет удерживать пояс.

«Петра выделяет яркое желание победить, он очень целеустремлённый парень. И сейчас он добился того, чего хотел, — стал чемпионом UFC. Теперь самое главное — несколько раз удержать титул и стать звездой», — добавил Харитонов.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее ХК «Авангард» поздравил Петра Яна с завоеванием чемпионского титула UFC.