Минаков считает, что Яну по силам долго удерживать титул чемпиона UFC

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков прокомментировал завоевание своим соотечественником Петром Яном титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Ян, как мы могли видеть, весь свой дивизион просто «переехал». По праву завоевал возможность провести титульный поединок и провёл его в своей манере — спокойно, собранно, хладнокровно и во всех смыслах просто перебил Жозе Алдо. На мой взгляд, Пётр выиграл все раунды, он очень уверенно давил и к концу боя просто додавил соперника», — приводит слова Минакова РИА Новости.

Он отметил, что эту победу можно считать началом большого пути Яна.

«Пётр — очень жёсткий и техничный боец с хорошей ударной техникой. И пояс UFC для него далеко не последний. Я думаю, что Ян несколько лет может спокойно удерживать титул. Считаю, что этот вес надолго останется за ним, потому что я не вижу у него ярко выраженных слабых мест. Он до этого дрался с известными спортсменами, но он настолько уверенно «переехал» все эти громкие имена. Приятно и интересно за ним наблюдать», — добавил Минаков.

Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении.

Ранее Олег Тактаров рассказал, сможет ли Ян сравниться по популярности с Нурмагомедовым.