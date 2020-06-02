«Мы люди, а не животные»: как именитые спортсмены отреагировали на протесты в США

Экс-баскетболист Деннис Родман резко раскритиковал погромы в США, начавшиеся после убийства Джорджа Флойда. Он призвал митингующих выражать свою позицию без применения насилия. Его коллеги Майкл Джордан и Леброн Джеймс также поддержали мирные протесты, отметив их значимость в борьбе с расизмом. В то же время британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон осудил коллег.

В США на протяжении нескольких дней не прекращаются митинги, спровоцированные убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Протестующие выражают недовольство действиями властей и произволом полиции.

Многие спортсмены и тренеры выразили солидарность с митингующими в борьбе с расизмом. В стороне не остались и представители ведущих североамериканских лиг. Так, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) поддержали игроков, выступающих за справедливость и системные изменения.

Также по теме «У нас есть право дать отпор»: спортсмены отреагировали на смерть задержанного полицией афроамериканца Скончавшийся после задержания полицейскими в Миннесоте 46-летний афроамериканец Джордж Флойд не заслуживал смерти и «умолял о помощи»,...

«НХЛ поддерживает тех, кто стремится к созданию общества, которое справедливо относится ко всем расам, и выступает против тех, кто поддерживает расизм, ненависть, нетерпимость и насилие», — говорится в заявлении НХЛ.

Ранее со схожими заявлениями выступили и в Национальной футбольной лиге (НФЛ), а комиссионер Национальной баскетбольной лиги (НБА) Адам Сильвер признался, что его воодушевляют действия спортсменов, которые не побоялись продемонстрировать свою позицию.

«Вместе с нашими командами и игроками мы продолжим содействовать всеобщему единству и преодолению разногласий посредством коллективных действий, гражданского участия, а также искреннего диалога и поддержки организаций, работающих во имя справедливости и равенства», — приводит заявление Сильвера журналист Винсент Гудвилл.

В то же время во многих городах США демонстрации вышли из-под контроля и превратились в погромы. Люди поджигают машины и здания, а также обворовывают оставшиеся без присмотра магазины. Некоторые спортсмены раскритиковали подобные противозаконные действия и призвали решать проблему мирным путём.

Среди них оказался один из самых скандальных баскетболистов в истории НБА Деннис Родман. Он призвал остановить беспорядки, напомнив, что в обществе до сих не решена проблема коронавируса.

«Кто-то должен сказать: «Эй, ребята! Почему мы занимаемся мародёрством? Почему грабим? Почему создаём ещё больше проблем?» Сложилась очень плохая ситуация. Но если вы хотите протестовать, то делайте это мирно. Необязательно что-то сжигать и красть. Пожалуйста, поймите: нам нужно жить вместе. Мы, чёрт возьми, люди, а не животные», — цитирует Родмана TMZ.

При этом чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс предположил, что протесты уже давно не связаны с событиями в Миннеаполисе.

«Почему какие-то сопляки громят наш город? Я понимаю, как все разозлены. Но так вопросы не решаются. Мы сделаем ситуацию только хуже», — написал Джонс в Instagram.

Бывший баскетболист «Чикаго Буллз» Майкл Джордан выразил сожаление по поводу гибели Флойда и призвал как можно скорее искоренить расизм в США. Он отметил, что мирные протесты необходимы, чтобы ситуация изменялась в лучшую сторону.

«Наше единодушие должно вынудить наших лидеров изменить законы, иначе придётся использовать наш голос на выборах для осуществления системных перемен. Каждый из нас должен быть частью решения, и мы должны работать вместе, чтобы обеспечить справедливость для всех», — заявил Джордан.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал видео мирной демонстрации, осудив СМИ за то, что они освещают лишь погромы.

Media showing this???? I bet you they’re not. 🤦🏾‍♂️! You know why, cause this is unity, peaceful, beautiful and love! https://t.co/QkgH2SFmON — LeBron James (@KingJames) June 1, 2020

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон раскритиковал коллег из «Формулы-1», воздержавшихся от высказывания по поводу убийства Флойда. При этом гонщик подчеркнул, что осуждает действия вандалов и мародёров и поддерживает мирных митингующих

«Мир невозможен, пока наши так называемые лидеры не инициируют перемены. Речь не только об Америке, но и о Великобритании, Испании, Италии и так далее. Отношение к меньшинствам должно измениться. Необходимо рассказывать всем в своей стране о равенстве, расизме и классовом разделении и о том, что мы все равны. Мы не рождаемся расистами с ненавистью в сердце, этому нас учат те, с кого мы берём пример», — написал Хэмилтон в Instagram.

В свою очередь, член баскетбольного Зала славы Карим Абдул-Джаббар согласился, что иногда под видом протестов совершаются преступления, однако, по его словам, именно они привлекают внимание к проблеме дискриминации.

«Я не хочу видеть разграбленные магазины или сгоревшие здания. Но афроамериканцы уже много лет живут в «горящем доме», задыхаясь от дыма, и огонь подбирается всё ближе. Расизм в Америке — как пыль в воздухе. От него можно задыхаться, но его не видно, пока не впустишь солнечный свет», — написал Абдул-Джаббар в своей колонке в Los Angeles Times.

На ситуацию с протестами отреагировал и олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис, в настоящий момент проживающий в Майами. Он признался, что его шокировало убийство Флойда, однако выразил опасение, что волнения могут иметь серьёзные последствия.

«То, что происходит сейчас, — просто ужас. Одно дело — устраивать демонстрации, но ломать и сжигать всё, что можно, — это совершенно другое. Так что у людей не очень хорошее настроение, все боятся», — приводит слова Каспарайтиса Sport24.

Экс-боец UFC Олег Тактаров, также проживший несколько лет в США, предположил, что в ближайшее время беспорядки сойдут на нет, а нарушители понесут наказание.

«Я думаю, всё, что началось в Миннеаполисе, а потом ещё в других городах США, — это дело рук зачинщиков. Это, скорее всего, полная дискредитация Дональда Трампа. Но в США и раньше такое происходило, в начале 90-х. Хотя тогда вспыхивало в одном городе, если я не ошибаюсь, а сейчас мы видим, что беспорядки перекинулись уже на всю страну», — вспомнил Тактаров.

При этом некоторые спортсмены стали непосредственными участниками протестов. Баскетболисты Джейлен Браун, Малкольм Брогдон и Джастин Андерсон приняли участие в мирной демонстрации в Атланте, а защитник «Сан-Антонио Спёрс» Лонни Уокер помог устранить последствия митингов.

Spurs' @lonniewalker_4 helping to remove graffiti from a building



He's also been handing out water to workers who are cleaning up after the protest 🙏 pic.twitter.com/QjbWV20A4T — Bleacher Report (@BleacherReport) May 31, 2020

Однако случались и неприятные ситуации. В одну из них попал чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит. Он избил белокожего мужчину, после того как тот якобы разбил стёкла в его машине. Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе.

Позже баскетболист опубликовал ролик, в котором объяснил свои действия. По его словам, он лишь хотел проучить хулигана.

«Это не преступление на почве ненависти. У меня ни к кому нет претензий, и ни у кого нет претензий ко мне. Проблема в чёртовой системе, вот и всё», — заявил Смит.