Трое игроков НБА поучаствовали в протестах из-за смерти афроамериканца

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Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун, защитник «Индиана Пэйсерс» Малкольм Брогдон и защитник «Вашингтон Уизардс» Джастин Андерсон приняли участие в акции протеста в Атланте из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией.
Трое игроков НБА поучаствовали в протестах из-за смерти афроамериканца
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN.

«Я проехал за рулём 15 часов, чтобы попасть в Джорджию. Это мирный протест. То, что я знаменитость и игрок НБА, не исключает меня из разговора. Прежде всего я афроамериканец и являюсь членом этого сообщества. Мы привлекаем внимание к несправедливым вещам, которые наблюдаем», — заявил Браун.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США.

Ранее сообщалось, что Наоми Осака отреагировала на протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Флойда.

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