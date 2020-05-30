Мбаппе потребовал правосудия для убитого афроамериканца Флойда

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отреагировал на смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Француз в Twitter оставил пост о смерти афроамериканца с хэштегом Justice for George («Правосудие для Джорджа»).

Флойд был повален на землю при задержании, на него надели наручники, а один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении несколько минут, проигнорировав крики задержанного о том, что тот не может дышать. В результате смерти афроамериканца по США прокатилась волна массовых протестов.

Ранее Осака отреагировала на протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Флойда.