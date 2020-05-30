Мбаппе потребовал правосудия для убитого афроамериканца Флойда

Короткая ссылка
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отреагировал на смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Мбаппе потребовал правосудия для убитого афроамериканца Флойда
  • Reuters

Француз в Twitter оставил пост о смерти афроамериканца с хэштегом Justice for George («Правосудие для Джорджа»).

Флойд был повален на землю при задержании, на него надели наручники, а один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении несколько минут, проигнорировав крики задержанного о том, что тот не может дышать. В результате смерти афроамериканца по США прокатилась волна массовых протестов.

Ранее Осака отреагировала на протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Флойда. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить