Каспарайтис — о протестах в США: я шокирован происходящим

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Бывший хоккеист сборной России Дарюс Каспарайтис высказал мнение о ситуации с массовыми протестами и беспорядками в США, связанными с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Каспарайтис — о протестах в США: я шокирован происходящим
  • Reuters

«Я шокирован происходящим и тем, что полиция могла так поступить с человеком. Не имеет значения, какого он цвета. А то, что происходит сейчас, — это просто ужас. Одно дело — устраивать демонстрации, а ломать и сжигать всё, что можно, — это совершенно другое. Так что у людей не очень хорошее настроение, все боятся. Но я надеюсь, что через пару дней всё закончится», — приводит слова Каспарайтиса Sport24.

Он отметил, что в США всегда были проблемы с расизмом.

«Отношение полиции к афроамериканцам всё время было проблемой. Уже прошло столько времени, а всё равно это чувствуется. Люди иногда хотят, чтобы их слышали, пытаются что-то поменять, потому что отношение полиции к людям другого цвета или нации до сих пор остаётся серьёзной проблемой в этой стране», — добавил бывший российский хоккеист, проживающий в Майами.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд умер в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США.

Ранее Карим Абдул-Джаббар прокомментировал демонстрации в США, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

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