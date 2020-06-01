Джордан о ситуации в США: я вижу и чувствую боль, негодование и разочарование каждого

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и владелец клуба «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан высказал мнение о ситуации с массовыми протестами и беспорядками в США, связанными с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

«Я глубоко опечален, искренне сожалею и просто зол. Я вижу и чувствую боль, негодование и разочарование каждого. Я поддерживаю тех, кто указывает на укоренившийся расизм и насилие в отношении цветных людей в нашей стране. С нас хватит. Нам нужно продолжать выражать мирный протест против несправедливости и требовать ответственности. Наше единодушие должно оказать давление на наших лидеров, чтобы они изменили законы, иначе нам придётся использовать наш голос для осуществления системных изменений», — говорится в заявлении Джордана, текст которого передаёт ESPN.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США.

Ранее Карим Абдул-Джаббар прокомментировал демонстрации в США, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.