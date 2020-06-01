Чемпион НБА избил человека, повредившего его машину

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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил человека, повредившего его машину.
Чемпион НБА избил человека, повредившего его машину
  • Reuters

Как сообщает TMZ, инцидент произошёл в Лос-Анджелесе на фоне протестов в США из-за смерти Джорджа Флойда. Один из протестующих разбил окно автомобиля Смита, после чего баскетболист догнал его и нанёс серию ударов.

Позднее игрок объяснил, что такая его реакция была вызвана исключительно тем, что протестующий повредил его имущество.

34-летний Смит играет за «Кливленд» с 2015 года и вместе с командой стал чемпионом НБА.

Ранее Карим Абдул-Джаббар прокомментировал демонстрации в США, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

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