Чемпион НБА избил человека, повредившего его машину
- Reuters
Как сообщает TMZ, инцидент произошёл в Лос-Анджелесе на фоне протестов в США из-за смерти Джорджа Флойда. Один из протестующих разбил окно автомобиля Смита, после чего баскетболист догнал его и нанёс серию ударов.
Позднее игрок объяснил, что такая его реакция была вызвана исключительно тем, что протестующий повредил его имущество.
34-летний Смит играет за «Кливленд» с 2015 года и вместе с командой стал чемпионом НБА.
Ранее Карим Абдул-Джаббар прокомментировал демонстрации в США, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.