«Нагуляться ещё успеем»: как спортсмены призывают россиян оставаться дома во время пандемии коронавируса

После введения в России особых мер в рамках борьбы с распространением COVID-19 многие отечественные спортсмены призвали граждан соблюдать ограничения и оставаться дома. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предостерёг подписчиков в Instagram от недооценки коронавирусной инфекции. Футболисты сборной России объяснили, какие симптомы должны настораживать людей. А бывший хавбек национальной команды Владислав Радимов призвал молодёжь соблюдать установленные правила ради здоровья старшего поколения.

«Живое общение нужно ограничить максимально»

В субботу, 28 марта, в России вступили в силу ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди них — закрытие торговых центров, баров, ресторанов, театров, музеев и других культурно-развлекательных учреждений, а также парков. Власти попросили людей по возможности оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу.

С призывом соблюдать установленные ограничения обратились к россиянам многие отечественные спортсмены. Так, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предостерёг от недооценки COVID-19.

«Коронавирус, говорили они... На самом деле, всё очень даже серьёзно. Соблюдайте чистоту, будьте внимательны во всём. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьёзно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», — написал Нурмагомедов в Instagram.

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Поддержал чемпиона его коллега по сильнейшему промоушену планеты Александр Волков. Он опубликовал восемь правил, которые необходимо соблюдать, чтобы справиться с опасным заболеванием. Среди них пребывание дома, мытьё рук и ношение защитной маски.

«Если почувствовали себя плохо, вам не нужно идти в больницу или аптеку, а тем более гулять, чтобы никого неумышленно не заразить. Вам надо позвонить по доступным телефонам в медицинские службы и рассказать о ваших симптомах. Вам помогут», — объяснил Волков.

Высказался о необходимых ограничениях и бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

«Людям в такой момент могу только сказать, что нужно соблюдать режим изоляции, потому что сейчас на фоне развития инфекции требуется по максимуму не позволить ей распространиться. Поэтому живое общение и любые перемещения нужно ограничить максимально», — приводит слова Валуева ТАСС.

Не остались в стороне игроки сборной России по футболу, устроившие для болельщиков небольшой ликбез по коронавирусу. Георгий Джикия, Роман Зобнин, Алексей Миранчук и Денис Черышев рассказали подписчикам, как передаётся заболевание и какие симптомы должны настораживать людей.

Похожий ролик выпустил «Ростов». Жёлто-синие призвали своих поклонников воздержаться от приветственных рукопожатий, держаться на расстоянии не менее метра от других людей и тщательно мыть руки. А в «Локомотиве» просто попросили болельщиков сидеть дома.

«Футбол. «Локомотив». Черкизово. Это то, что объединяло нас многие годы. Мы все скучаем по играм нашей команды, по заполненным трибунам родного стадиона. Обычно мы призываем всех прийти на арену и поддержать команду, но сейчас особенное время. Время, когда наш главный соперник не на стадионе. Когда нужно быть внимательнее к себе и своим близким. Пожалуйста, оставайтесь дома. Оставайтесь с «Локомотивом», — говорится в обращении клуба.

Соблюдать режим изоляции попросил подписчиков и Евгений Малкин. Хоккеист выложил фото с сыном и сопроводил пост хештегами #stayhome, #staystrong и #staypositive (оставайтесь дома, оставайтесь сильными и оставайтесь позитивными).

«Сидите дома. Этим вы сохраните жизни себе и другим»

Впрочем, некоторые представители мира спорта высказывались куда жёстче. Например, известный комментатор Дмитрий Губерниев остался крайне недоволен толпами людей на московских улицах в субботу — первый день действия ограничительных мер. Журналист ранее уже неоднократно призывал соотечественников соблюдать карантин и сам строго придерживался правил.

«Вышел на пробежку и зарядку и обалдел! Огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник. Ребята, если мы так ещё погуляем, то скоро нам точно конец! Россия, сиди уже дома!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

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Поддержала его посыл супруга Александра Овечкина. Анастасия Овечкина (Шубская) репостнула публикацию корреспондента Первого канала Кристины Левиевой, в которой рассказывается, как жители и гости Москвы, несмотря на введение ограничительных мер, продолжают гулять как ни в чём не бывало. Пост жена хоккеиста сопроводила комментарием: «Люди, что с вами?»

В недоумении от толпы на улице остался и бывший полузащитник сборной России, а в настоящий момент главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. Он призвал соблюдать правила ради здоровья старшего поколения.

«Пожалуйста, сидите дома. Давайте соблюдать меры безопасности. Сидите дома. Плевать на себя — подумайте о других, в первую очередь о бабушках и дедушках. Не вы им дали жизнь, чтобы из-за своего пофигизма и равнодушия её отбирать. Сидите дома. Этим вы сохраните жизни себе и другим. Сидите дома. Нагуляться ещё успеем», — написал Радимов.

А генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подняла другую проблемную тему — обилие отдыхающих в Сочи. Она в жёсткой форме раскритиковала людей, которые, вместо того чтобы самоизолироваться, отправились на курорт, на котором, к слову, также введены жёсткие ограничительные меры, включая запрет на заселение туристов, приостановку работы точек общественного питания и закрытие туристических объектов.

«Как вы не можете понять, что не надо никуда тащиться?! Не надо заполнять гостиницы и частный сектор, нести бред про масонский заговор и думать: «Все умрут, а я останусь», — написала телеведущая в Telegram-канале.

Канделаки поддержал эквадорский полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа, который также призвал подписчиков не приезжать в город. Свой призыв футболист сопроводил фразой: «Эй, это не отпуск».