Валуев призвал россиян соблюдать режим изоляции в связи с коронавирусом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе депутат Госдумы Николай Валуев призвал всех россиян соблюдать режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

«Людям в такой момент могу только сказать, что надо соблюдать режим изоляции, потому что сейчас на фоне развития инфекции нужно максимально не дать ей распространиться. Поэтому живое общение и любые перемещения нужно уменьшить до максимально возможного», — приводит слова Валуева ТАСС.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов предостерёг от недооценки коронавируса.