Валуев призвал россиян соблюдать режим изоляции в связи с коронавирусом

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе депутат Госдумы Николай Валуев призвал всех россиян соблюдать режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Валуев призвал россиян соблюдать режим изоляции в связи с коронавирусом
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Людям в такой момент могу только сказать, что надо соблюдать режим изоляции, потому что сейчас на фоне развития инфекции нужно максимально не дать ей распространиться. Поэтому живое общение и любые перемещения нужно уменьшить до максимально возможного», — приводит слова Валуева ТАСС.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов предостерёг от недооценки коронавируса.

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