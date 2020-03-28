Валуев призвал россиян соблюдать режим изоляции в связи с коронавирусом
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- РИА Новости
«Людям в такой момент могу только сказать, что надо соблюдать режим изоляции, потому что сейчас на фоне развития инфекции нужно максимально не дать ей распространиться. Поэтому живое общение и любые перемещения нужно уменьшить до максимально возможного», — приводит слова Валуева ТАСС.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов предостерёг от недооценки коронавируса.