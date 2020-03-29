Канделаки назвала баранами россиян, которые отправились в Сочи вместо самоизоляции

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подвергла критике россиян, которые вместо соблюдения карантина в домашних условиях решили отправиться в другие регионы.

«У меня еще одно обращение к баранам (тем, кто решил провести «каникулы» в Сочи, например). Как вы не можете понять, что не надо никуда тащиться. Не надо заполнять гостиницы и частный сектор, нести бред про масонский заговор и думать «все умрут, а я останусь». Не мешайте стране побороть эпидемию. Хватит уже разыгрывать сцены из «Ходячих мертвецов». Вам бы понять, что патриотизм это не ленточки и наклейки. Патриотизм — это когда ты дорожишь здоровьем своих сограждан, как своим», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ювентуса» отказались от зарплаты за четыре месяца.