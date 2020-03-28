Губерниев призвал россиян соблюдать изоляцию на время пандемии коронавируса

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обратился к россиянам с призывом оставаться дома и не устраивать массовые собрания в связи с пандемией коронавируса.

«Вышел на пробежку, зарядку — и обалдел! Огромные компании вместе гуляют, пикники, праздник! Ребята, если мы так ещё погуляем, то скоро нам точно конец! Россия, сиди уже дома!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

В России по состоянию на 28 марта было зафиксировано 1264 случая заболевания коронавирусом. 49 человек выздоровели, также зарегистрировано четыре летальных исхода.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус биатлонистки Халиуллиной показал отрицательный результат.