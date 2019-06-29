На второй срок: Коу остался единственным кандидатом на пост президента IAAF

Действующий глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу в сентябре 2019 года, по всей видимости, будет переизбран на второй срок. Об этом стало известно после того, как второй претендент на этот пост, вице-президент организации Сергей Бубка, принял решение не выставлять свою кандидатуру. О продлении полномочий британского функционера будет объявлено не ранее 25 июля.

Действующий президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу, по всей видимости, будет переизбран на второй четырёхлетний срок на конгрессе, который пройдёт в Дохе в конце сентября. После завершения процесса формальной подачи заявлений на участие в голосовании стало известно, что единственный потенциальный соперник британского функционера, глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, снял свою кандидатуру.

«Бубка решил не претендовать на пост президента IAAF, поэтому с большой долей вероятности выборы пройдут на безальтернативной основе», — рассказал ТАСС источник, знакомый с ходом кампании.

Стоит отметить, что официальные заявления со стороны IAAF последуют не ранее конца июля, поскольку все кандидаты на руководящие должности ассоциации должны пройти необходимые проверки.

«Мы не сможем ничего объявить до 25 июля, поскольку сотрудник по соответствию этическим нормам должен завершить проверку кандидатов. Только после этого у нас будет окончательный список», — заявили в пресс-службе IAAF.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м был избран на должность президента IAAF в августе 2015 года после скандального ухода Ламина Диака, который занимал этот пост 16 лет. Сенегальского функционера обвинили в коррупции и получении взяток от легкоатлетов, желавших скрыть свои положительные тесты на запрещённые препараты. По сообщению французских СМИ, именно он играл одну из ключевых ролей в разгоравшемся на тот момент допинг-скандале со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).

Под подозрение в причастности к махинациям попал и Коу. Сообщалось, что он якобы знал о сокрытии положительных проб, однако не доложил об этом. Британец полностью отвергал свою вину, однако по итогам внутреннего расследования IAAF он был полностью оправдан лишь в апреле 2019-го.

Интересно, что четыре года назад за пост главного функционера мировой лёгкой атлетики боролись всего два кандидата — Бубка и Коу. Тогда в голосовании приняли участие представители 207 федераций. В поддержку британца выступили 115 делегатов, в то время как украинцу было отдано на 23 голоса меньше. В итоге олимпийский чемпион 1988 года в прыжках с шестом получил должность вице-президента IAAF, которую он занимает по сей день.

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Главной задачей ассоциации Коу называл повсеместную борьбу с допингом. Возглавив организацию, он занял жёсткую позицию относительно ВФЛА и активно содействовал проведению голосования, по итогам которого она потеряла членство в IAAF. После этого все российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены до участия в Олимпийских играх 2016 года. В настоящий момент они имеют право выходить на международные старты под нейтральным флагом.

Отстранение ВФЛА продлевалось 11 раз, а в очередной раз вопрос о возможном восстановлении статуса российской организации будет поднят в преддверии выборного конгресса IAAF в сентябре. В связи с этим некоторые эксперты — в том числе глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков — выражали опасение по поводу близости двух событий, способных повлиять на дальнейшее развитие лёгкой атлетики. Они отмечали тот факт, что накануне голосования, как правило, не принимаются кардинальные решения.

При этом на днях министр спорта России Павел Колобков выразил мнение, что ВФЛА готова к восстановлению в правах. По его словам, федерация заслужила это, проделав огромную работу, которая была отмечена рабочей группой IAAF.

«Федерация сделала определённые выводы, заменён весь её состав. Думаю, ВФЛА готова к восстановлению, ждём решения IAAF», — заявил Колобков.

Отсутствие у страны полноценного статуса в IAAF, в частности, означает невозможность выдвигать свои кандидатуры на руководящие должности. Однако в настоящий момент одним из 20 представителей второго по значимости органа международной ассоциации (совета IAAF) является член президиума ВФЛА Михаил Бутов.

По его мнению, российской стороне не стоит опасаться необъективности со стороны Коу, несмотря на его твёрдую позицию относительно допингового скандала и ВФЛА. Бутов отметил, что британские функционер уважительно относится к стране, в которой почти сорок лет назад завоевал своё первое олимпийское золото, и при этом всегда действует в соответствии с занимаемой должностью.

«Безусловно, Коу находится в определённых рамках своих полномочий, он пришёл в IAAF с определённой позицией. И ситуация не позволяет ему делать неправильные шаги, в связи с тем, что произошло до его избрания в президенты. Не забывайте, что он гражданин Великобритании, что тоже не может не сказываться. Есть определённая система взглядов, и он в ней находится. Но при этом я прекрасно знаю, что он любит Россию. Такие вещи трудно сымитировать», — цитирует Бутова «Советский спорт».