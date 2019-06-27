Колобков заявил, что ВФЛА готова к восстановлению членства в IAAF

Министр спорта России Павел Колобков считает, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) готова к восстановлению в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Федерация сделала определённые выводы, заменён весь её состав. Думаю, ВФЛА готова к восстановлению, ждём решения IAAF. Федерация будет восстановлена либо 23 сентября, либо в другом режиме, она заслужила восстановление, проделав огромную работу, что было отмечено рабочей группой IAAF. Это в интересах всей мировой лёгкой атлетики, эта ситуация нехорошая не только для России, но и для лёгкой атлетики во всём мире», — цитирует министра спорта России ТАСС.

В 2015 году ВФЛА была дисквалифицирована IAAF за многочисленные нарушения в вопросах допинга.

Ранее Колобков выразил уверенность в том, что сборная России по футболу попадёт на ЧМ-2022.