Колобков заявил, что ВФЛА готова к восстановлению членства в IAAF

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Министр спорта России Павел Колобков считает, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) готова к восстановлению в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Колобков заявил, что ВФЛА готова к восстановлению членства в IAAF
  • РИА Новости

«Федерация сделала определённые выводы, заменён весь её состав. Думаю, ВФЛА готова к восстановлению, ждём решения IAAF. Федерация будет восстановлена либо 23 сентября, либо в другом режиме, она заслужила восстановление, проделав огромную работу, что было отмечено рабочей группой IAAF. Это в интересах всей мировой лёгкой атлетики, эта ситуация нехорошая не только для России, но и для лёгкой атлетики во всём мире», — цитирует министра спорта России ТАСС.

В 2015 году ВФЛА была дисквалифицирована IAAF за многочисленные нарушения в вопросах допинга.

Ранее Колобков выразил уверенность в том, что сборная России по футболу попадёт на ЧМ-2022.

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