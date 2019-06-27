Колобков выразил уверенность в том, что сборная России по футболу попадёт на ЧМ-2022

Министр спорта России Павел Колобков считает, что новый формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) поможет национальной команде успешно пройти квалификацию к чемпионату мира — 2022.

«Я уверен, что чемпионат мира в Катаре состоится. Благодаря такому формату лимита на легионеров мы туда, конечно, попадём. Обязательно попадём, у нас нет сомнений. Наша команда на ходу, и мы верим в Станислава Черчесова», — заявил Колобков.

Следующий чемпионат мира по футболу должен состояться в Катаре. Мировое первенство пройдёт в ноябре — декабре 2022 года. В настоящее время звучат призывы лишить Катар права принять чемпионат из-за подозрений о подкупе чиновников ФИФА во время выбора места проведения турнира.

Ранее Колобков заявил, что новый лимит на легионеров в РПЛ принят единогласно.