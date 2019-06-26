Колобков: новый лимит на легионеров в РПЛ принят единогласно
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- РИА Новости
«Новый формат лимита на легионеров — это прогресс, который упрощает работу тренера. Теперь на одну позицию могут претендовать как российский футболист, так и иностранец. Новый формат лимита на легионеров был принят единогласно. Это решение обоснованно, его стоит расценивать как изменение всей структуры соревнований», — заявил Колобков журналистам.
Новый формат лимита на легионеров в РПЛ вступит с сезона-2020/21. Согласно новым правилам, каждый клуб может заявить не более восьми легионеров.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз утвердил лимит на легионеров «8 + 17».