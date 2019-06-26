Колобков: новый лимит на легионеров в РПЛ принят единогласно

Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет изменён.

«Новый формат лимита на легионеров — это прогресс, который упрощает работу тренера. Теперь на одну позицию могут претендовать как российский футболист, так и иностранец. Новый формат лимита на легионеров был принят единогласно. Это решение обоснованно, его стоит расценивать как изменение всей структуры соревнований», — заявил Колобков журналистам.

Новый формат лимита на легионеров в РПЛ вступит с сезона-2020/21. Согласно новым правилам, каждый клуб может заявить не более восьми легионеров.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз утвердил лимит на легионеров «8 + 17».