СМИ: Бубка не будет претендовать на пост президента IAAF

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка не намерен выдвигать свою кандидатуру на предстоящие выборы президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом предвыборной кампании.

Отмечается, что, таким образом, нынешний глава IAAF британец Себастьян Коэ остаётся единственным кандидатом, выборы пройдут на безальтернативной основе.

55-летний украинец в 2015 году уже выдвигал свою кандидатуру на выборы главы IAAF и тогда уступил Коэ, набрав 92 голоса против 115 у двукратного олимпийского чемпиона в беге на 1500 м.

Очередные выборы главы IAAF пройдут в конце сентября, перед стартом чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе.

Ранее сообщалось, что IAAF объявила о смене названия.