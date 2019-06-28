СМИ: Бубка не будет претендовать на пост президента IAAF
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом предвыборной кампании.
Отмечается, что, таким образом, нынешний глава IAAF британец Себастьян Коэ остаётся единственным кандидатом, выборы пройдут на безальтернативной основе.
55-летний украинец в 2015 году уже выдвигал свою кандидатуру на выборы главы IAAF и тогда уступил Коэ, набрав 92 голоса против 115 у двукратного олимпийского чемпиона в беге на 1500 м.
Очередные выборы главы IAAF пройдут в конце сентября, перед стартом чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе.
Ранее сообщалось, что IAAF объявила о смене названия.