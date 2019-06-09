IAAF объявила о смене названия
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- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба IAAF, новым названием организации станет World Athletics.
Отмечается, что также будет изменён логотип.
IAAF unveils new name and logo. pic.twitter.com/Fz4lNjhutW— IAAF (@iaaforg) 9 июня 2019 г.
«Мы надеемся, что наш новый бренд поможет привлечь к лёгкой атлетике новое поколение молодёжи. Теперь мы создали бренд, который может ожить в цифровом мире, отражая изменяющийся характер спорта», — заявил глава организации Себастьян Коэ.
Новое название и логотип начнут активно использоваться после чемпионата мира, который пройдёт с 28 сентября по 6 октября в Дохе.
Ранее сообщалось, что IAAF продлила отстранение ВФЛА.