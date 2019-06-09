IAAF объявила о смене названия

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение провести ребрендинг организации.

Как сообщает пресс-служба IAAF, новым названием организации станет World Athletics.

Отмечается, что также будет изменён логотип.

IAAF unveils new name and logo. pic.twitter.com/Fz4lNjhutW — IAAF (@iaaforg) 9 июня 2019 г.

«Мы надеемся, что наш новый бренд поможет привлечь к лёгкой атлетике новое поколение молодёжи. Теперь мы создали бренд, который может ожить в цифровом мире, отражая изменяющийся характер спорта», — заявил глава организации Себастьян Коэ.

Новое название и логотип начнут активно использоваться после чемпионата мира, который пройдёт с 28 сентября по 6 октября в Дохе.

Ранее сообщалось, что IAAF продлила отстранение ВФЛА.