IAAF предоставила 14 российским легкоатлетам нейтральный статус

Короткая ссылка
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 14 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
IAAF предоставила 14 российским легкоатлетам нейтральный статус
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба IAAF, были одобрены заявки Виктора Бахарева, Алексея Фадеева, Алексея Кислицы, Кристины Клещевой, Ильи Краснова, Валерии Кучиной, Николая Орлова, Андрея Кухаренко, Ивана Логинова, Владимира Лысенко, Екатерины Тюриной, Марины Максимовой, Тамары Сластниковой и Николая Вербицкого.

Таким образом, в настоящий момент 81 российский атлет получил нейтральный статус для выступления на международных турнирах. Ещё 39 заявок было отклонено, а одна отозвана.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.

Ранее сообщалось, что ВФЛА выясняет обстоятельства нахождения отстранённого тренера Казарина на сборе в Киргизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить