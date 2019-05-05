«К чемпионату мира должны подойти другими»: о чём говорили игроки и тренеры после матча Евротура Россия — Финляндия

В матче Чешских игр с Финляндией игроки сборной России допускали много нарушений, поскольку ещё не успели адаптироваться к условиям европейского хоккея. Такое мнение выразил главный тренер российской команды Илья Воробьёв. При этом он заверил, что к чемпионату мира отечественный коллектив подойдёт более подготовленным. Между тем нападающий Илья Ковальчук отметил, что сборной необходимо улучшать игру в большинстве, а форвард Артём Анисимов заявил, что два поражения подряд не выбьют российских хоккеистов из колеи.

Сборная России по хоккею потерпела второе поражение подряд на Чешских играх, проходящих в рамках Еврохоккейтура. Подопечные Ильи Воробьёва уступили Финляндии со счётом 1:3. Автором единственного гола в ворота Кевина Ланкинена стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Главный тренер национальной команды Илья Воробьёв признался, что остался недоволен качеством игры своих подопечных. Все три шайбы были пропущены в меньшинстве, при этом две из них — после нарушений со стороны форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. По мнению наставника, большинство ошибок было допущено из-за того, что легионеры из НХЛ ещё не успели адаптироваться к условиям европейского хоккея.

«Ребятам надо привыкать к правилам IIHF (Международной федерации хоккея на льду. — RT). Эту тему надо исключить, так как арбитры судят строже и игры проходят чище. На персоналии переходить не буду, так как сейчас идёт процесс подготовки к чемпионату мира. Верим в команду», — приводит слова наставника официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Он подчеркнул, что на данный момент рано делать какие-либо выводы о состоянии национальной сборной, так как тренерскому штабу ещё предстоит решить ряд тактических задач.

«Возможно, ещё будем менять звенья. Надо пересмотреть игру и сделать правильные выводы. Мы должны становиться лучше каждый день. Сейчас занялись «физикой», и к чемпионату мира должны подойти совсем другими», — заключил специалист.

В отличие от своего визави, главный тренер команды Суоми Юкка Ялонен остался доволен игрой подопечных. По его словам, ключевым фактором успеха в нынешнем матче стало взаимопонимание между хоккеистами. Именно оно помогло финнам нейтрализовать более сильного соперника.

«Наша команда сработала на 100%. Мы действовали смело и не дали сопернику возможности использовать свои сильные стороны, навыки в атаке. Хорошо, что удалось выиграть у российских звёзд. Считаю, после сегодняшней встречи каждый хоккеист немного вырос», — цитирует Ялонена «Чемпионат».

В свою очередь, игроки сборной России были вынуждены признать, что упустили большое количество возможностей, особенно при игре в большинстве. Однако капитан команды Илья Ковальчук подчеркнул, что он и его партнёры способны исправить имеющиеся ошибки до старта чемпионата мира.

«Конечно, мы расстроены, но это часть нашей подготовки. Многие парни только приехали, начали играть вместе, и им понадобится время, чтобы наладить взаимодействие. Исход встречи решили действия спецбригад. Трижды удалились — пропустили три шайбы. Надо поработать над нашим большинством, и нельзя так часто оказываться на скамейке штрафников», — заявил нападающий «Лос-Анджелес Кингз».

Кроме того, он отметил, что хоккеистам следовало чаще рисковать, когда это позволяла ситуация.

«В эпизодах с большинством есть разные варианты. Сегодня реализовали одно из них, хотя формально у соперника уже вышел пятый. Нам необходим праворукий игрок сверху. Надо больше бросать. Сейчас пытаемся завести шайбу в пустые ворота, а когда соперник вязкий, нужно действовать намного проще», — добавил Ковальчук.

Схожую точку зрения выразил и форвард «Чикаго Блэкхокс» Артём Анисимов. По его словам, вторая неудача подряд не повлияет на настрой команды.

«Поражения в матчах со шведами и финнами не выбьют нас из колеи. Всё хорошо. Надо больше лезть на ворота и реализовывать свои моменты, в том числе и в большинстве. И в обороне чуть построже. Что касается меньшинства, то здесь необходимо сыграть компактнее и не позволять бросать», — заявил Анисимов.

Интересно, что матч между сборными России и Финляндии создал настоящий ажиотаж в чешском Брно. Большое количество звёзд мирового хоккея привлекло на трибуны ледовой арены не только местных болельщиков, но и гостей из других стран.

Один из самых больших баннеров был посвящён Ковальчуку.

«Заметил ли своих личных поклонников и баннер «Kovy is the best»? Если честно, не видел. Слава богу, что такие ещё есть», — пошутил российский капитан.

На данный момент россияне с 19 очками занимают первое место в турнирной таблице. Заключительные матчи Еврохоккейтура состоятся в воскресенье, 5 мая. Подопечные Воробьёва встретятся с хозяевами соревнований, а сборная Финляндии — со Швецией.