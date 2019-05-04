Три пропущенные шайбы в меньшинстве и утешительный гол Овечкина: сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр

Сборная России не смогла досрочно оформить победу в розыгрыше Еврохоккейтура сезона-2018/19. Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова. Александр Овечкин стал автором единственной шайбы своей команды, отличившись на последней минуте встречи.

Поражение от Швеции дало тренерскому штабу сборной России пищу для размышлений, но не пошатнуло позиции команды в турнирной таблице Еврохоккейтура. В преддверии двух заключительных встреч турнира «красная машина» опережала финнов на три очка и находилась в одном шаге от победы в турнире. Чтобы вернуть себе звание сильнейших в Европе, подопечным Ильи Воробьёва необходимо было выигрывать во втором матче Чешских игр, при этом неважно — в основное или дополнительное время.

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В случае успеха россияне сравнялись бы с финнами по количеству побед в истории Еврохоккейтура. К этому моменту отечественные хоккеисты восемь раз завоёвывали золотые медали турнира, а финны — на один раз больше. Тем примечательнее, что от очередного успеха Ковальчука и компанию отделяло именно противостояние с командой Суоми.

Дополнительным подспорьем стал приезд четверых игроков из НХЛ. Безусловно, самым ожидаемым было возвращение в команду Александра Овечкина, который в последний раз защищал цвета своей сборной в 2016 году. Тогда капитан «Вашингтона» помог ей завоевать бронзовые медали первенства планеты, но затем был вынужден пропустить два чемпионата мира и Олимпиаду в Пхёнчхане. В отличие от многих, лидер «Кэпиталз» занял активную позицию и до последнего сражался за право поехать в Южную Корею, но в итоге оказался бессилен. Примечательно, что несколько месяцев спустя он впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

Помимо Овечкина, состав сборной пополнили его партнёры по столичному коллективу Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев. Приезд последних двух был особенно важен для Воробьёва, ведь ему нужно было усилить оборонительную линию, которая подверглась серьёзной критике после поражения от команды Швеции. В той встрече «красная машина» пропустила шесть шайб, причём пять из них — с пятака.

Ещё одним негативным моментом стартовой встречи турнира стало большое количество удалений. В матче со шведами россияне суммарно заработали 18 штрафных минут и дважды пропустили в неравных составах. Этот недуг продолжил мучить коллектив Воробьёва и в игре с финнами. Уже на четвёртой минуте Никита Нестеров был вынужден покинуть площадку, а Харри Песонен преобразовал большинство в гол. В этом ему помог Динар Хафизуллин, от конька которого шайба отскочила в сетку ворот Александра Георгиева. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» занял место Андрея Василевского, который в этот раз даже не попал в заявку.

Россияне ответили несколькими опасными эпизодами, самые яркие из которых произошли при игре в неравных составах. За две минуты отличные шансы отличиться имели Александр Овечкин и Никита Кучеров, отметившиеся мощными бросками из кругов вбрасывания. Но на последнем рубеже команды Суоми здорово действовал Кевин Ланкинен. Только за первый период вратарь из «Чикаго Блэкхоукс» 11 раз спасал свой коллектив.

Пропущенный гол раззадорил подопечных Воробьёва, и они достаточно мощно начали второй период. За первые девять минут они дважды действовали в большинстве, но в первый раз им не хватило реализации, а во второй — времени. Удаление Никиты Кучерова спутало россиянам карты и позволило финнам перехватить инициативу. А уже спустя минуту подопечные Юкки Ялонена продемонстрировали, как нужно играть в неравных составах. Микко Лехтонен мастерски подставил клюшку после дальнего броска Тони Раялы и удвоил преимущество в счёте.

Эта неудача нанесла серьёзный удар по настрою российских хоккеистов. В течение ближайших минут они практически не покидали свою зону и позволили финнам обрушить на ворота шквал атак. Георгиев действовал выше всяких похвал и помог своим партнёрам избежать разгрома, но шансов отыграться практически не было.

С каждой минутой россияне всё больше сбивались на индивидуальные действия, а комбинационную игру продолжала демонстрировать лишь тройка Малкина. Форвард «Питтсбурга», Кучеров и Гусев атаковали размашисто, но переправить шайбу в сетку не получалось. Овечкин поражал своей заряженностью на борьбу, но без должной поддержки со стороны Кузнецова и Дадонова был практически бессилен. Помощь ему оказывали разве что Зайцев и Орлов, не стеснявшиеся брать ответственность на себя, но их усилий было явно недостаточно.

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Надежды россиян на успех растаяли после очередного необязательного удаления Кучерова. Никита последовал примеру Малкина и суммарно заработал три удаления за матч, два из которых привели к пропущенным голам. На этот раз роль снайпера на себя взял Оливер Каски. 23-летний защитник мощно бросил от синей линии и довёл разницу в счёте до крупной.

Воробьёв решил перетряхнуть звенья, поменяв местами Малкина и Анисимова. Таким образом, Евгений оказался в третьем звене, а Артём — в первом. Но должного эффекта эти преобразования не возымели. Россияне продолжали действовать разрозненно и долгое время не могли создать опасные моменты у ворот поймавшего кураж Ланкинена. Слабым утешением для восьмикратных победителей Еврохоккейтура стала шайба в исполнении Александра Овечкина. За 50 секунд до конца встречи лучший снайпер регулярного сезона НХЛ фирменным броском из «офиса» расстрелял голкипера Суоми. Стоит отметить, что в этот момент на льду присутствовали сразу шесть игроков в бело-сине-красной форме.

Сборная России потерпела второе подряд поражение на Чешских играх и серьёзно осложнила себе борьбу за победу в розыгрыше Еврохоккейтура. Перед заключительным матчем с хозяевами турнира подопечные Воробьёва имеют равное количество очков с финнами и опережают их лишь по дополнительным показателям.