Один шаг до триумфа: сборная России уступает команде Финляндии в матче заключительного этапа Евротура

Сборная России встречается с национальной командой Финляндии во втором матче Чешских хоккейных игр. В случае успеха в основное или дополнительное время подопечные Ильи Воробьёва гарантируют себе победу в розыгрыше Еврохоккейтура сезона-2018/19. RT ведёт текстовую трансляцию из Брно.

Reuters

© Naina Helen Jama/TT News Agency