Один шаг до триумфа: сборная России уступает команде Финляндии в матче заключительного этапа Евротура
- Reuters
- © Naina Helen Jama/TT News Agency
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04 мая 2019
Старт второго периода. У россиян его вновь начинает четвёртое звено во главе с Андроновым. (21')
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Россияне лидируют как по количеству как бросков, так и выигранных вбрасываний, но уступают в счёте. Посмотрим, удастся ли подопечные Воробьёва конвертировать преимущество в статистических показателях в голы.
Подвезли статистику после первого периода #RUSFIN#RedMachinepic.twitter.com/DTJdTJktaJ— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2019 г.
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Очередной атакой сборной России завершился первый период. Удаление Нестерова стоило россиянам очередной пропущенной шайбы. Ответить подопечные Воробьёва пока не смогли. Перерыв. (20')
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Отличный шанс отличиться был у Анисимова, но форвард «Чикаго» бросил прямо во вратаря финской сборной. (20')
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Под конец периода россияне стали действовать изобретательнее. Финны очень здорово работают в защите, но у подопечных Воробьёва всё чаще получается располагаться в зоне соперника. (19')
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Очень размашисто играет первое звено россиян. Малкин, Кучеров и Гусев здорово контролировали шайбу в зоне соперника, но бросить не смогли. Цепко действуют финны. (18')
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Финны очень вольготно чувствуют себя в зоне россиян. В очередной раз хоккеисты Суоми спокойно зашли на половину российской сборной, но чуть было не получили контратаку. Отличиться мог Овечкин. (17')
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Россияне имели неплохой шанс восстановить статус-кво. Плотников получил шайбу в зоне соперника и мощно бросил, но угодил прямо в Ланкинена. Спустя несколько секунд шанс отличиться имел и Ковальчук, но голкипер вновь сыграл уверенно. (16')
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Снова сдвинуты ворота сборной России. Судя по всему, бригаде арбитров так и не удалось решить проблему. Вновь пауза в игре. (15')
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И снова жарко у ворот сборной России. Кивиранта ворвался в зону соперника и мощно бросил по воротам. Георгиев сыграл уверенно и намертво зафиксировал шайбу. (15')
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