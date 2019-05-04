Один шаг до триумфа: сборная России уступает команде Финляндии в матче заключительного этапа Евротура

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Сергей Стариков
Сборная России встречается с национальной командой Финляндии во втором матче Чешских хоккейных игр. В случае успеха в основное или дополнительное время подопечные Ильи Воробьёва гарантируют себе победу в розыгрыше Еврохоккейтура сезона-2018/19. RT ведёт текстовую трансляцию из Брно.
Один шаг до триумфа: сборная России уступает команде Финляндии в матче заключительного этапа Евротура
  • Reuters
  • © Naina Helen Jama/TT News Agency
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  • 04 мая 2019

    Старт второго периода. У россиян его вновь начинает четвёртое звено во главе с Андроновым. (21')

  • Россияне лидируют как по количеству как бросков, так и выигранных вбрасываний, но уступают в счёте. Посмотрим, удастся ли подопечные Воробьёва конвертировать преимущество в статистических показателях в голы. 

  • Очередной атакой сборной России завершился первый период. Удаление Нестерова стоило россиянам очередной пропущенной шайбы. Ответить подопечные Воробьёва пока не смогли. Перерыв. (20')

  • Отличный шанс отличиться был у Анисимова, но форвард «Чикаго» бросил прямо во вратаря финской сборной. (20')

  • Под конец периода россияне стали действовать изобретательнее. Финны очень здорово работают в защите, но у подопечных Воробьёва всё чаще получается располагаться в зоне соперника. (19')

  • Очень размашисто играет первое звено россиян. Малкин, Кучеров и Гусев здорово контролировали шайбу в зоне соперника, но бросить не смогли. Цепко действуют финны. (18')

  • Финны очень вольготно чувствуют себя в зоне россиян. В очередной раз хоккеисты Суоми спокойно зашли на половину российской сборной, но чуть было не получили контратаку. Отличиться мог Овечкин. (17')

  • Россияне имели неплохой шанс восстановить статус-кво. Плотников получил шайбу в зоне соперника и мощно бросил, но угодил прямо в Ланкинена. Спустя несколько секунд шанс отличиться имел и Ковальчук, но голкипер вновь сыграл уверенно. (16')

  • Снова сдвинуты ворота сборной России. Судя по всему, бригаде арбитров так и не удалось решить проблему. Вновь пауза в игре. (15')

  • И снова жарко у ворот сборной России. Кивиранта ворвался в зону соперника и мощно бросил по воротам. Георгиев сыграл уверенно и намертво зафиксировал шайбу. (15')

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