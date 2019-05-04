Воробьёв: нужно проанализировать матч с Финляндией и сделать правильные выводы

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Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Финляндии во втором матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Воробьёв: нужно проанализировать матч с Финляндией и сделать правильные выводы
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Качество нашей игры не устроило, будем работать дальше. Сейчас мы немного физикой занялись, думаю, с каждым днём мы должны становиться лучше», — приводит слова Воробьёва «Чемпионат».

Он отметил, что команда должна подойти к предстоящему чемпионату мира совсем в другой форме.

«Во втором и третьем периодах мы немного поменяли сочетания, мы ищем оптимальные варианты, будем думать. Надо посмотреть видео, проанализировать игру и сделать правильные выводы», — добавил специалист.

Сборная России проиграла Финляндии со счётом 1:3. Следующим соперником команды Воробьёва станет сборная Чехии.

Ранее Воробьёв заявил о возможном прибытии ещё одного игрока НХЛ в состав сборной России.

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