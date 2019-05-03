Воробьёв заявил о возможном прибытии ещё одного игрока НХЛ в состав сборной России
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- РИА Новости
«Мы готовимся к завтрашней игре [против сборной Финляндии], поэтому у нас на тренировке работал практически боевой состав. Мы хотим определиться с окончательным списком ребят перед чемпионатом мира, но не исключено, что будем ждать ещё одного игрока из НХЛ», — приводит слова тренера «Чемпионат».
Также Воробьёв заявил, что недавно прибывшие хоккеисты из НХЛ Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов проходят акклиматизацию после перелёта из США.
Ранее сообщалось, что хоккеисты Кравцов и Шестёркин заключили контракты с «Рейнджерс».