Воробьёв заявил о возможном прибытии ещё одного игрока НХЛ в состав сборной России

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Главный тренер российской национальной команды Илья Воробьёв заявил, что в преддверии чемпионата мира его команда может усилиться ещё одним игроком из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Воробьёв заявил о возможном прибытии ещё одного игрока НХЛ в состав сборной России
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Мы готовимся к завтрашней игре [против сборной Финляндии], поэтому у нас на тренировке работал практически боевой состав. Мы хотим определиться с окончательным списком ребят перед чемпионатом мира, но не исключено, что будем ждать ещё одного игрока из НХЛ», — приводит слова тренера «Чемпионат».

Также Воробьёв заявил, что недавно прибывшие хоккеисты из НХЛ Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов проходят акклиматизацию после перелёта из США.

Ранее сообщалось, что хоккеисты Кравцов и Шестёркин заключили контракты с «Рейнджерс».

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