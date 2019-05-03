Хоккеисты Кравцов и Шестёркин заключили контракты с «Рейнджерс»

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Нападающий Виталий Кравцов и голкипер Игорь Шестёркин продолжат карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
Хоккеисты Кравцов и Шестёркин заключили контракты с «Рейнджерс»
  • Игорь Шестёркин / © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Хоккеисты Виталий Кравцов и Игорь Шестёркин подписали контракты новичков с «Рейнджерс», сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом году оба спортсмена выступали в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Нападающий Кравцов в регулярном чемпионате провёл 50 матчей в составе «Трактора», отметившись 21 набранным очком (8 + 13).

На счету Шестёркина 28 матчей в регулярном чемпионате, в которых он одержал 24 победы и 10 раз заканчивал встречу без пропущенных шайб.

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